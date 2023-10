Pietro Morello principe dei social debutta sul palco

Pietro Morello, classe 1999, artista e creator con 3,7 milioni di follower su TikTok, 410mila su Instagram e 390mila su YouTube, debutta a teatro con "Non è un concerto", per la prima volta sul palcoscenico in uno spettacolo pensato per raccontare esperienze di vita vissute tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini, tutte accomunate da un unico fil rouge: la felicità. Prodotto da Compagnia della Rancia e Midriasi, con la regia di Mauro Simone, lo spettacolo di Morello (nella foto) sarà nei teatri italiani per le prime sei tappe a partire dal 2 dicembre con la data zero al Vaccaj di Tolentino (in esclusiva regionale per le Marche), dopo la residenza di allestimento. E arriverà il 4 dicembre, per la prima nazionale, al Teatro Alfieri di Torino, città natale di Pietro, per poi proseguire a Roma, Firenze, Bologna e Milano. Lo spettacolo è liberamente ispirato al suo libro "Io ho un piano". Biglietti su vivaticket.com.