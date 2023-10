Pieve Torina va avanti: "Siamo ancora in emergenza ma oggi vediamo la luce: pronta la nuova scuola"

"Chi parla è un sindaco che ci crede e ci ha creduto, che ha investito in questo territorio". Parola del sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, in occasione del settimo anniversario del terremoto. "Se scattiamo una fotografia ora e la confrontiamo con quella di sette anni fa, lo scenario è impietoso – dichiara Gentilucci –. Siamo ancora in emergenza. Anche se parla un sindaco che tra i territori più danneggiati ha costruito di più. Mi sarei aspettato tante più persone nelle case e che le luci dei centri storici si fossero riaccese. Invece ci sono le gru.Però la luce in fondo al tunnel si vede. E oggi, proprio perché non siamo mai rimasti con le mani in mano e siamo andati avanti con coraggio, possiamo dire che il bicchiere è mezzo pieno". "Grazie al commissario Guido Castelli – spiega Gentilucci – si è sbloccata una parte del Superbonus, sono state adottate le misure del Pnrr, c’è una grande attenzione alle normative oltre che una forte sinergia nel condividere problemi e soluzioni". Tanti i progetti realizzati o che si realizzeranno a breve. "Completato il percorso delle acque, che ha riscosso moltissimo successo, stiamo rifacendo piazza Santa Maria Assunta, mancano un’ultima gettata, le pietre e l’arredo. Riportiamo poi gli anziani nel monastero, che tornerà a essere una casa di riposo da 38 posti. Non solo il monastero ma anche la chiesa di Sant’Agostino, interamente comunali, anche questa riaprirà a breve, forse già entro Natale". E lunedì è in programma l’inaugurazione dell’asilo nido comunale, alle 11 in via Ugo Betti. "Un ponte verso il futuro", si legge sull’invito: "Vedremo sorgere questa nuova, bellissima struttura che ospiterà il nido, e poi abbiamo la materna, la primaria, le medie e la presidenza".

Il fatto che nel corso di questI sette, lunghi anni siano cambiati ben cinque commissari straordinari "sicuramente non ha aiutato i territori nella gestione dell’emergenza – sottolinea Gentilucci –. Data la dimensione del cratere, sarebbe stato opportuno che venisse istituito un commissario regionale, bisognava andare a intervenire localmente. Oggi però il bicchiere è mezzo pieno: se, infatti, vediamo quelle gru è perché siamo stati in grado di programmare, abbiamo realizzato un cronoprogramma e lo portiamo avanti". Gentilucci tiene a sottolineare che ci si è ingegnati per far sì che i lavori potessero procedere spediti: "Abbiamo rimosso gli ostacoli sul nostro cammino – spiega –, uno di questi era la lentezza nella ricostruzione delle case. Allora abbiamo fatto inserire il cosiddetto ‘potere sostitutivo’, cioè lo sprone a ricostruire presentando il progetto entro tale data altrimenti il Comune si sarebbe sostituito al privato rifacendogli la casa come era prima. Così le cose sono andate avanti velocemente". A Pieve Torina si contano 240 Sae.