Pigini carica il Portorecanati Calcio: "Sono tanti 11 anni di presidenza"

"Vedere il color arancione che riempie la piazza è un’emozione fortissima, perché lo sport è vita. E lo è ancora di più per chi, come me, ha indossato questa maglia vincendo anche un campionato". Così il sindaco Andrea Michelini ha voluto dare il suo saluto, ieri pomeriggio a largo Porto Giulio, durante la presentazione ufficiale della prima squadra e di tutto il settore giovanile del Portorecanati Calcio (in totale, più di 250 atleti). Il primo cittadino, infatti, da giovane è stato sia giocatore che allenatore della società portorecanatese. Oltre agli atleti e lo staff, erano presenti anche il presidente della squadra Fausto Pigini, il nuovo parroco don Luca Beccacece e il consigliere comunale di maggioranza Francesco Quercetti. "Voi siete il futuro della nostra società civile – ha proseguito il sindaco Michelini –. Siate grati allo sport che contiene in sé valori fondamentali di ogni giorno, tra cui la lealtà e il rispetto, verso i compagni di squadra e gli avversari". Mentre Pigini ha poi sottolineato, nel proprio intervento, che "sarà la mia undicesima stagione da presidente, dopo che per tanti anni avevo iniziato da dirigente accompagnatore. A breve, faremo una riunione con tutti i genitori dei ragazzi, magari tra loro ci sarà il nuovo presidente della squadra, perché 11 anni di presidenza sono tanti. Abbiamo vinto i campionati e siamo pure retrocessi, condividendo gioie e dolori. Adesso, bisognerà fare rete con le altre società del territorio. Non ci interessa avere dei Maradona, ma crescere i ragazzini e per far sì che non stiano per strada". Invece, il parroco don Beccacece ha detto: "L’augurio è che ciascuno di voi possa godersi la bellezza di essere squadra, sempre unita e mai spaccata all’interno. Don Bosco vi benedica e vi protegga".

Giorgio Giannaccini