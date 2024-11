Pignataro incontra gli studenti: "Ragazzi, la cannabis è veleno"

"La cannabis è veleno, non è una sostanza leggera, la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti va eliminata". Antonio Pignataro, ex questore di Macerata ora in forza al dipartimento antidroga del Ministero dell’Interno, è intervenuto all’Iis Matteo Ricci nel convegno "Cannabis: effetti e rischi". Organizzato dalla preside Rita Emiliozzi l’incontro ha visto coinvolti anche Piergiorgio Fedeli, docente di medicina legale all’Unicam, e Roberto Scendoni, professore di tossicologia forense a Unimc. "La lotta alla droga non è una lotta politica, non è di destra né di sinistra. È una battaglia in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte per salvare la vita di voi giovani –ha tuonato Pignataro –, la droga porta alla rovina, basta un po’ di marijuana per danneggiare il cervello di un adolescente. Inoltre, alcuni studi testimoniano che fumare cannabis aumenta il rischio di tumori. Tutto questo senza contare il rallentamento dei riflessi alla guida, che mette a repentaglio la nostra vita e quella degli altri". Durante l’incontro con le classi quarte dell’istituto è intervenuto anche l’avvocato Giuseppe Bommarito, che da molti anni si batte nella lotta alla droga con l’associazione intitolata al figlio che ha perso a causa di un’overdose. Bommarito è intervenuto raccontando la vicenda e ricordando quanto "è facile passare dalla cannabis a droghe più pesanti", oltre che mettendo in guardia dai "potentati economici che controllano il giro della droga, tutto in mano alla criminalità organizzata. L’uso dei droga inoltre predispone al suicidio, in quanto può far cadere in una depressione tanto profonda da spingere a gesti estremi".

Dopo i saluti istituzionali della vicesindaco Francesca D’Alessandro, Fedeli e Scendoni hanno parlato da un punto di vista chimico e biologico degli effetti della cannabis: "Fare formazione sulle droghe è fondamentale. Il cervello umano è una macchina meravigliosa che non va intaccata con queste sostanze – ha spiegato Fedeli –, l’uso di sostanze stupefacenti porta a conseguenze patologiche, alterando il funzionamento del sistema nervoso e inibendo la volontà. La cannabis crea poi una forte dipendenza psicologica nella quale è importante non cadere". Scendoni ha poi illustrato dal punto di vista chimico come vengono analizzati i campioni organici per risalire all’uso di sostanze: "Dal sangue e dai capelli si può risalire se il soggetto ha assunto droga anche a mesi di distanza".

Lorenzo Fava