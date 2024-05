Pignorata casa inagibile. Anziana vince la battaglia

Un’anziana si era vista pignorare la casa, nonostante con il terremoto le rate dei mutui fossero sospese. Ma in tribunale è riuscita a evitare il danno di vedersi portare via l’abitazione prima dal sisma, e poi dalla banca.

Protagonista suo malgrado era stata Albarosa Medei, 78enne. La donna e il figlio nel 2016 avevano acceso un mutuo per la prima casa con Banca Marche, con la garanzia dell’altro figlio. Si trattava di 84mila euro. Il terremoto però aveva reso inagibile la casa. Come gli altri sfollati, la donna aveva smesso di pagare le rate, tutte sospese per decreto. A maggio 2017, Ubi aveva rilevato Banca Marche, e dopo un po’ i treiesi avevano scoperto di essere stati segnalati come cattivi creditori per le rate non pagate. Chiarita la situazione, erano stati rimessi in bonis e il mutuo era stato congelato.

Nel 2020, Ubi passa a Intesa, ma le proroghe dei mutui per i terremotati sono sempre confermate. A fine 2022, ai treiesi arriva un precetto: a dicembre del 2021 Intesa aveva ceduto i suoi crediti alla società Grogu di Conegliano, in provincia di Treviso, dunque i debitori dovevano subito pagare 45mila euro alla Grogu.

Medei e il figlio si rivolgono all’avvocato Maurizio Ballarini, che subito contatta la società, senza riuscire però a risolvere il problema. E dopo un po’ all’anziana arriva anche il pignoramento disposto dalla società veneta. Il debito era stato cartolarizzato e sganciato dall’emergenza sisma.

"La cessione del credito non era stata notificata ai debitori" spiega l’avvocato Ballarini, che ha subito fatto opposizione alla pretesa della Grogu.

E il ricorso nei giorni scorsi è stato accolto dal giudice Filomena Di Gennaro. "Appare del tutto illegittima l’iniziativa espropriativa, in quanto realizzata in spregio alla sospensione ex lege. La Grogu ha notificato il precetto il 15 dicembre 2022 e ha poi introdotto il pignoramento a marzo 2023, ovvero, in una fase in cui vigeva la sospensione che, peraltro, si ribadisce, è destinata a perdurare sino a dicembre 2024" ha ribadito il giudice, confermando che l’immobile terremotato era stato acquistato come prima casa, anche se poi l’anziana aveva dovuto trovare un altro alloggio, visto che quello non era più agibile.