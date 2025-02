Pillole di pediatria e pronto soccorso per genitori e nonni

Un incontro di formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e pillole di pediatria si terrà domani dalle 9 alle 13, dedicato a coppie in attesa, neo genitori e famiglie con bambini da zero a sei anni, nonni e baby-sitter, nella sede del Paolo Ricci di via Einaudi 144, a Civitanova. La prima parte riguarderà i piccoli e grandi problemi che possono interessare i bambini. Attraverso basi medico-scientifiche si potrà apprendere come affrontare le situazioni di maggiore stress e preoccupazione per un adulto. La seconda parte affronterà invece il tema della gravidanza: la nanna sicura, la sicurezza del lettino e della stanza dei genitori, la sicurezza in auto e in acqua. E anche la sindrome dell’abbandono in auto e lo shaken-baby, come mettere in sicurezza la casa e gli ambienti, il cibo (come tagliarlo), l’attenzione mentre il bambino mangia e l’auto-svezzamento. Infine la parte teorica e pratica, con la presenza di manichini per la disostruzione delle vie aeree. L’incontro è gratuito e la prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a centro.famiglia@paoloricci.org. Per maggiori informazioni contattare il numero 0733.78361. "Poter partecipare a questi incontri è un’occasione che prepara l’adulto ad affrontare eventuali situazioni di emergenza con prontezza e consapevolezza" afferma il presidente del Paolo Ricci, Alfredo Perugini. L’incontro fa parte delle attività del Centro per la famiglia, servizio promosso dal Comune e gestito dal Paolo Ricci.