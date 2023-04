"Pinacoteca, i lavori potevano slittare?"

"Succede come nelle autostrade, dove a fare i lavori e aprire i cantieri si arriva sempre in estate, che a San Severino che vanta la più importante pinacoteca del Maceratese si decide di chiudere la struttura dal 17 aprile fino al termine dei lavori di riqualificazione sismica dell’attuale sede. Ma il cantiere non si poteva aprire a settembre?" È Claudio Scarponi, ex consigliere di San Severino, che interviene dopo la chiusura temporanea della Pinacoteca. Palazzo Manuzzini sarà sottoposto a lavori post sisma ma la chiusura proprio ora che sta arrivando la bella stagione ha lasciato perplesse molte persone. "La bella notizia è il progetto di riqualificazione, ma la domanda del cittadino semplice è: non si poteva aprire il cantiere almeno a settembre? Cosa sarebbe cambiato? Non era opportuno sgomberare le opere d’arte perché fossero trasferite e collocate nella nuova sede? Poveri siamo e poveri vogliamo rimanere. Cerchiamo almeno di mantenere quel poco di turisti che si avvicinano alle zone montane impoverite dal sisma – commenta Scarponi – e tenere aperta una delle più importanti pinacoteche delle Marche in estate. Inutili diventano altri eventi temporanei, se non comprendiamo che la prima risorsa della città sono i beni monumentali". Poi ricorda Giorgio Zampa a cui è stata intitolata una piazzetta e che teneva particolarmente alla valorizzazione del patrimonio settempedano. La riflessione di Scarponi deriva anche da un’altra considerazione: "Sono già chiusi, causa danni sisma, il Duomo di Castello, la cattedrale di sant’Agostino, la chiesa della Pieve, il santuario del Glorioso. Se poi aggiungiamo che per lavori sono chiusi il museo archeologico di Castello per riallestimento, quello del Territorio e San Giuseppe in piazza, il quadro diventa un vero e proprio bollettino di guerra. Chi vigila sui beni culturali di questa splendida città d’arte, che è anche divenuta capofila della rete museale dell’alta valle del Potenza senza però avere un museo aperto? Chi ha deciso di chiudere la pinacoteca dal mese di aprile?"

Gaia Gennaretti