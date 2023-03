Pinacoteca Moroni e lo show "L’evaso"

Dopodomani alle 17.30, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, è previsto il quarto appuntamento della rassegna culturale "Domenica pomeriggio in Pinacoteca-Musica Voci Canti", patrocinato dal Comune. Andrà in scena lo spettacolo "L’evaso" (con testo di Valentina Capecchi). Protagonisti l’attore Piero Piccioni con Tony Felicioli ai fiati, Luigino Pallotta alla fisarmonica e Maurizio Scocco al basso. Sarà un racconto in musica sulla fuga e la latitanza di uno strano personaggio che ha perso la sua identità e non riesce a dimostrare la sua innocenza. Ingresso gratuito.