Pinacoteca Moroni, Fdi fa un incontro sul servizio idrico

Domani alle 17, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, è in programma un incontro per discutere sul tema della gestione del servizio idrico in provincia, organizzato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Saranno presenti Elena Leonardi, coordinatore regionale di FdI e segretario della decima Commissione del Senato "Affari e sanità", Massimo Belvederesi, coordinatore provinciale di FdI a Macerata, e l’avvocato Leonardo Archimi, in qualità di tecnico esperto in materia. "Si dovrà presto procedere all’adeguamento alla normativa nazionale che prevede un’unica soluzione per tutto il territorio provinciale, ed è di stretta urgenza – scrive in una nota FdI –. Stiamo proponendo una soluzione consortile, a livello provinciale, affinché le sei attuali aziende idriche giungano a un’unica realtà di natura pubblica, tutelando i cittadini e mantenendo agevoli le tariffe. Nell’ottica di informare i cittadini riguardo questa esigenza, sarà l’occasione per ribadire la visione del partito in merito alla questione idrica, dando le giuste informazioni sul tema".