Pincini gol, gioia Montefano in pieno recupero. Occasioni sprecate, la Sangiustese si mangia le mani

1

SANGIUSTESE VP

0

(4-2-3-1): David; Calamita, Orlietti, Postacchini, Luciani (36’ st Pincini); Alla, Gabrielli; Nardacchione, Scocco (46’ st Castignani), Bonacci; Papa (37’ st Rombini). A disp: Strappini, D’Auria, Taddei, Di Lallo, Camilloni, Monachesi. All: Amadio.

SANGIUSTESE VP (4-2-3-1): Rossi; Morazzini, Tarulli, Iommi, Pasqualini; Maquiesse, Crescenzi; Cresci (40’ st Formentini), Grassi (25’ st Cornero), Cognigni (25’ st Di Ruocco); Handzic. A disp: Campetella, Marini, Recchioni, Straccio, Di Giminiani, Sulejmanoski. All: Giandomenico.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Rete: 48’ st Pincini.

All’ultimo minuto Pincini trova la via della rete con un tiro che si infila a fil di palo e la Sangiustese mastica amaro ripensando ad alcune opportunità sfumate. I viola centrano la terza vittoria di fila e guardano avanti con ottimismo. Gli ospiti partono bene (15’) con Cresci sul quale è bravo David a neutralizzare. Poi Handzic (19’) calcia alto da ottima posizione. Il Montefano si fa vivo in avanti con Bonacci (21’), ma non colpisce bene la palla. È ancora Bonacci (27’) a rendersi pericoloso sul traversone di Papa, è fondamentale l’azione di disturbo di un avversario. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di partenza. Poco dopo la ripresa del gioco (3’) la Sangiustese ha una palla d’oro: Handzic si presenta davanti a David che gli chiude la porta in faccia. Crescenzi (7’) ci prova con una conclusione che finisce in angolo. Spunto di Grassi (15’) sul quale David fa buona guardia e sventa la minaccia. Si fa vedere Formentini (42’) che dallo spigolo dell’area colpisce l’esterno della rete. Quando la partita sembra oramai indirizzata sul pareggio ecco che Pincini tira fuori dal cilindro la conclusione da 3 punti: dal limite carica il destro per un rasoterra che si insacca a fil di palo per la gioia dei viola.