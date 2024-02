"Pineta Volpini diventata non a misura degli anziani"

"La vegetazione della pineta Volpini è cresciuta a dismisura ed è necessario che il Comune proceda subito alla potatura degli arbusti, così come sarebbe opportuno l’intervento della Polizia locale per evitare giri loschi e multare chi viene qua con il proprio cane e non raccoglie le feci lasciate a terra. E serve pure un bagno pubblico, per questo vorremmo utilizzare la casetta in legno presente nell’area verde". Lo chiedono Vincenzo Mangiaterra (78 anni) e Angelo Balloriani (80 anni), a nome di un nutrito gruppo di pensionati che da lungo tempo passa intere giornate nella pineta Volpini di Porto Recanati, giocando a bocce. Entrambi, infatti, denunciano le mille criticità della zona. "Per prima cosa bisogna pulire e potare il verde del parco, perché il lato che si trova verso la foce del Potenza è pieno sterpaglie – dicono Mangiaterra e Balloriani -. Proprio là sotto, tra i canneti e le tamerici, ci sono cumuli di immondizia tra cui bottiglie in plastica e cartacce. E spesso nel pomeriggio, dopo le 18, capita di notare degli strani giri, forse spacciatori. Per tale motivo, sarebbe utile far effettuare dei controlli agli agenti della Polizia locale, per evitare questi problemi. Inoltre, si potrebbero anche multare i tanti maleducati che vengono qui, con il proprio cane, e senza ritegno lasciano a terra gli escrementi dei loro animali".

Però, la richiesta principale che i pensionati rivolgono all’Amministrazione comunale è un’altra. "Qui veniamo a giocare a bocce da oltre 20 anni e parliamo di almeno trenta persone – riprendono Mangiaterra e Balloriani -, tra l’altro di diverse città come Montefano, Recanati, Potenza Picena, Osimo, Loreto e Castelfidardo. Tuttavia, non è presente nessun bagno pubblico e nemmeno un rubinetto dell’acqua per pulirsi le mani. Perciò, nelle settimane scorse, avevamo parlato con il sindaco Andrea Michelini e i consiglieri di maggioranza Maria Teresa Zaccari e Alessio Sampaolesi, chiedendo di poter usufruire di una casetta in legno, assegnata tempo fa a un’associazione ma ora non più utilizzata. Tanto è vero che il tetto di quel fabbricato è danneggiato – fanno notare i due pensionati Vincenzo Mangiaterra e Angelo Balloriani -, mentre le finestre sono state forzate da vandali ignoti. A noi farebbe comodo avere a disposizione quegli spazi, perché così avremmo sia un bagno che un rubinetto dell’acqua. Eppure, a oggi, non abbiamo avuto risposta. Al Comune chiediamo di aiutarci, considerando che la nostra presenza rappresenta un deterrente e scoraggia i malintenzionati".