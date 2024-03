"Pini pericolanti, urge intervenire"

"Visto che è stato molto pubblicizzato un semplice taglio dell’erba, adesso si intervenga subito sui pini pericolanti a Fontespina". Parole del Comitato Cea che indica la presenza di alcune piante a rischio caduta nel parcheggio della bocciofila, in via James Cook. "Diversi cittadini – spiegano dal comitato - ci hanno inviato la segnalazione. Siamo andati a controllare: in tutto, dovrebbero essere quattro, ma ce n’è uno situato proprio a ridosso degli stalli, che osserva una pendenza davvero preoccupante. Visto che è stata data molta enfasi ad un semplice sfalcio nelle varie aree verdi, dunque cogliamo l’occasione per chiedere di inserire tra le priorità la messa in sicurezza di quella zona. Problema da non sottovalutare quello degli alberi pericolanti: diversi anni fa, un ragazzo in scooter fu vittima della caduta di una grossa pianta, riportando gravi lesioni.

f. r.