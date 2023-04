Pino D’Angiò allo chalet Dune: un tuffo nella musica disco

Primo maggio con happening in spiaggia per una giornata all’insegna della musica e del divertimento, con protagonista Pino D’Angiò. L’artista sarà il protagonista sul lungomare nord del format organizzato da Citanò Ballemo, da Disco Stupenda e da Dune, lo chalet che ospiterà l’evento, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un lungo pomeriggio che potrà ospitare fino a un migliaio di persone in riva al mare, sul tratto di litorale in concessione dello stabilimento balneare. Nel programma anche performance di musica italiana degli anni passati dei dj Tommiboy (compagno di D’Angiò in un tour nazionale e internazionale che sta riempendo i locali), Sauro Martinelli e Frank Villa, ma soprattutto l’esibizione di Pino D’Angiò, considerato un protagonista assoluto del pop e della funky music, unico artista italiano ad aggiudicarsi la presenza nel Dvd ‘World Tribute to the Funk’ del 2003.

Compositore e autore di brani anche per Mina, ha venduto milioni di copie dei suoi dischi. Era estate del 1980 quando ovunque, nelle discoteche, sulle spiagge, sugli allora juke box e in tutte le radio imperversava il suo pezzo più famoso ‘Ma quale idea’, e proprio una buona idea potrebbe essere quella di godersi il suo live il Primo maggio sul lungomare di Civitanova. Si comincia alle 12 e avanti fino alle 20 della sera, in una non stop musicale. All’interno dello spazio in concessione allo chalet Dune verranno allestiti anche punti di ristoro e di vendita di panini e bevande, nella tradizione del Primo maggio. Gli organizzatori hanno previsto un afflusso massiccio, ma non oltre le mille persone. Per questo biglietti in vendita online al costo di ingresso di 11 euro, da acquistare sul portale di liveticket. Uno show che va ad aggiungersi a un Primo maggio targato anni ’80 in tutta la città, tra mercatini, shopping e live in piazza XX Settembre, con ospiti Ivana Spagna e Adriano Pappalardo.