Pintura di Bolognola, l’abete più in alto delle Marche

Ieri pomeriggio è stato acceso anche l’albero più in alto delle Marche: l’albero di Natale luminoso realizzato dalla Pro Loco (con presidente Antonella De Santis) sul Monte della Madonnina a Pintura di Bolognola, da cui prende il suo nome, Pinturicchio.

In questa sesta edizione è dedicato a tre persone scomparse nel 2023, molto care alla comunità bolognolese, Giancarlo Giannini, Brunella Sestili e Aldo Barberini.

Ha avuto l’onore di premere il pulsante di accensione dell’albero proprio un figlio di quest’ultimo, Luca Barberini. È stato celebrato anche il 40° anniversario della costruzione dell’edicola sacra che ospita la Madonnina (Aldo Barberini nel 1983 decise di costruire l’edicola a protezione della statuetta).

A Frontignano (Ussita) da ieri a domenica è aperto il tapis roulant del campo scuola con la pista da sci campo scuola per principianti e la pista per gli slittini, attiva anche la seggiovia Saliere per il trasporto pedoni e per raggiungere il campo scuola e il rifugio Saliere. Idem a Bolognola, con il tappeto Scoiattolo a servizio del campo scuola e prosegue a pieno ritmo l’innevamento artificiale.

Invece, sul comprensorio sciistico Sassotetto-S.Maria Maddalena, a Sarnano, ieri è stata inaugurata la Baita Solaria, completamente rinnovata e con una nuova gestione.

Domani ci sarà il "pranzo spettacolo della domenica".

Lucia Gentili