Pinzi: "Niente parco eolico nelle aree boschive"

Progetto per un parco eolico sul Monte San Pacifico. Solo il Comune di Serrapetrona presenta le osservazioni. Si tratta di considerazioni ambientali, ma anche di natura progettuale ed economica che, secondo il Comune, rendono il progetto della Fred Olsen Renewables non realizzabile. "In aree boschive sono vietate installazioni eoliche di grandi dimensioni, pertanto si ritiene che non debba essere previsto. L’impianto viene realizzato in aree critiche quali rotte migratorie, zone di nidificazione e caccia dei rapaci, valichi montani che sono corridoi importanti per l’avifauna e il proponente non ha condotto gli studi e monitoraggi del caso". Il progetto sembra peraltro non tener conto della presenza di un edificio di proprietà regionale ad una distanza troppo breve da una delle turbine: "Ciascuna turbina deve essere almeno a 200 metri dagli edifici non residenziali. Entro tale distanza dalla torre numero 5 esiste un rifugio di proprietà regionale e di questo nel progetto non viene fatta menzione. Questa carenza progettuale non garantisce l’aspetto della sicurezza. Manca inoltre la documentazione relativa alla domanda di allaccio e quella relativa agli accordi con i proprietari delle aree interessate". Il sindaco Silvia Pinzi rimarca anche l’assenza di adeguata pubblicità del progetto: "Prima della presentazione devono essere organizzati convegni pubblici e incontri tematici insieme a enti pubblici e associazioni ambientaliste e di categoria. Questo non è stato fatto. Ci sono anche gravi carenze dal punto di vista economico: l’adeguamento della viabilità dal porto di Ravenna fino al sito, le compensazioni ambientali, indennità di espropri e occupazione temporanea, riparazioni delle sedi stradali danneggiate dai trasporti fatti con i mezzi eccezionali". "Inoltre - continua - non si prende in considerazione la vulnerabilità sismica del santuario Madonna della Neve, già gravemente danneggiato dal sisma 2016, e questa carenza progettuale rischia di compromettere la salvaguardia dell’edificio". Infine una considerazione sulla viabilità: "Nella frazione di Villa d’Aria non ci sono strade adeguate per il transito di mezzi ecceziona".

Gaia Gennaretti