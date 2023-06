Pioggia abbondante, chiuse diverse strade

Chiuse al traffico sino al termine dei lavori, sia la strada comunale Squartabue, in prossimità dell’ex cava San Biagio, dall’intersezione con la Sp 105 all’intersezione con la Sampaolese che via Carancini all’intersezione con via Porta Cannellavia Spazzacaminovia Le Grazie e una porzione finale della scalinata di via Porta Cannella a Castelnuovo di Recanati. Il provvedimento si è reso necessario poiché, a seguito dell’abbondante pioggia di martedì, si sono verificate gravi situazioni di rischio in queste zone. In particolare a Squartabue si era accumulata un’ingente quantità di acqua che non permetteva il transito dei veicoli in sicurezza, mentre in via Carancini, all’intersezione con via Porta Cannellavia Spazzacamino, si era formata un’increspatura del manto stradale e il distacco di alcuni mattoni della scalinata di via Porta Cannella.