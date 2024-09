Pioggia battente. Allagata la biblioteca e strade piene d’acqua

Pioggia battente, e per ore, sulla città, l’acqua allaga l’atrio della biblioteca comunale Zavatti di viale Vittorio Veneto – dove il servizio è stato ripristinato già nel primo pomeriggio – e penetra anche negli spazi del cinema Cecchetti. Un acquazzone si è scatenato fin dalle ore notturne sulla città, e ancora nella mattinata di ieri, senza tuttavia innescare particolari emergenze e soprattutto senza mandare in tilt i sottopassaggi. Nelle contrade di Civitanova Alta tanti gli smottamenti di terriccio, che però non hanno provocato problemi alla circolazione stradale.

Invece, la gran quantità di poggia caduta ha pesantemente aggravato la condizione degli asfalti, allargando le crepe e le buche già presenti su tante carreggiate, in centro come nei quartieri periferici. La situazione è diventata inaccettabile lungo corso Garibaldi, in certi tratti ridotto a una gruviera, così come in via D’Annunzio, e non basta fare lo slalom per evitare guai a pneumatici e sospensioni delle auto perché la strade sono disseminate da profonde e ben distribuite buche, ormai documentate in tutti i modi dai cittadini che utilizzano i social per pubblicare foto e chiedere intervento di riparazione.

Il piano asfalti dell’amministrazione comunale non riesce però a stare dietro alle urgenze e procede con toppe in alcuni casi e con lavori a stralci in altri, ma il logoramento delle strade di Civitanova è sotto gli occhi di tutti e meriterebbe un consistente stanziamento di risorse di bilancio per garantite interventi efficaci.