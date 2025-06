Pioggia di critiche e sfottò per il nuovo ’city brand’: "Sembra un insetto, non rappresenta la città"

C’è chi lo paragona a uno strano insetto, chi a una macchia, chi invece tira in ballo le immagini delle tavole di Rorschach. Neanche il tempo di essere presentato che il nuovo logo (nella foto) o meglio, "city brand" – della città di Macerata è stato sommerso da una pioggia di critiche e di commenti ironici. L’immagine – ideata dallo studio grafico Sonnoli di Rimini – è composta da tre forme astratte che rappresentano il disegno dei perimetri del comune, del centro abitato e del centro storico. L’obiettivo – sostengono dal Comune – è "darsi un’identità, per promuovere la città a livello turistico e culturale". Ma in tanti non hanno apprezzato la creazione che, per dirla con le parole di Paola Ballesi (ex direttrice dell’Accademia di belle arti) "semplicemente non rappresenta Macerata".