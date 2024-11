Pioggia di medaglie per le ragazze della Sport Fire. Matilde De Florio è oro

A San Benedetto è andato in scena lo show delle bambine e ragazze della scuola di ginnastica ritmica Sport Fire di Civitanova. In Riviera delle Palme si sono disputati i campionati nazionali e l’associazione gestita dalla direttrice e tecnica Irina Pakhomova e dalla tecnica Maria Adashevskaya ha collezionato una medaglia d’oro e una caterva di podi, per la precisione 16. La medaglia d’oro è stata vinta da Matilde De Florio nella specialità della fune e, non sazia, la ginnasta si è messa al collo anche l’argento nell’esibizione a corpo libero. Queste due delle tante medaglie ottenute nelle categorie Giovanissime e Allieve, con la ciliegina di altre tre "doppiette": Nina Peretti secondo posto palla e cerchio, Arianna Pepa secondo posto palla e terzo cerchio, Anya Cartechini secondo posto fune e terzo palla. Ancora Alice Biocchi seconda nella fune, Sofia De Capraris terza nel cerchio, Agnese Grosso terza nella palla e Giada Evandri bronzo nel cerchio. Nella categoria Junior 1 Emilia Saluzzi si è classificata seconda nel cerchio e terza nel corpo libero, mentre Alessandra Micucci ha festeggiato le stesse medaglie nella palla e nelle clavette. Piazzamenti di prestigio in una manifestazione difficile che hanno gratificato lo staff tecnico e confermano il valore di una società che svolge la sua attività nella palestra della scuola di via Regina Elena. E che da 16 anni insegna e promuove la bellezza, l’eleganza e la disciplina.

Andrea Scoppa