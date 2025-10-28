Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Macerata
Pioggia di proiettili in A14 nell'assalto ai 2 portavalori. Così è sfumato il colpo da 3 milioni
28 ott 2025
28 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Un passante ha notato i due complici che dovevano prelevare il commando e ha allertato i carabinieri. Rapinatori costretti a fuggire a piedi nelle campagne del Maceratese. Tre sono stati presi subito, quattro ancora no

Assalto ai 2 portavalori in autostrada nel Maceratese, i carabinieri sul posto; a sinistra, uno dei furgoni

Macerata, 28 ottobre 2025 – Tre arresti per l’assalto da film ai portavalori sull’A14, il colpo che, se fosse andato a segno, avrebbe fruttato 3 milioni di euro. Ma “ora c’è tanto lavoro da fare per identificare i componenti della banda, sette o forse più”, come ha spiegato ieri in conferenza il procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone. Il commando lunedì, poco prima delle 18, ha attaccato due furgoni blindati portavalori della Mondialpol: uno, con tre guardie giurate, trasportava l’ingente quantitativo di denaro mentre l’altro, con due persone di equipaggio, fungeva da scorta.

