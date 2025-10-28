Pioggia di proiettili in A14 nell’assalto ai 2 portavalori. Così è sfumato il colpo da 3 milioni Un passante ha notato i due complici che dovevano prelevare il commando e ha allertato i carabinieri. Rapinatori costretti a fuggire a piedi nelle campagne del Maceratese. Tre sono stati presi subito, quattro ancora no