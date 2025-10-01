Piomba dall’ex, messo in fuga dalla pattuglia

Aveva fatto irruzione nell’appartamento della sua ex compagna a Porto Potenza con l’intento di farle del male, ma per fortuna sono intervenuti i carabinieri e lui è stato costretto a scappare. L’uomo, un 45enne di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia perché ritenuto il responsabile della tentata aggressione ai danni dell’ex fidanzata, una donna di 46 anni.

L’allarme era arrivato da alcuni vicini della donna, preoccupati per i rumori sospetti che avevano sentito dall’abitazione di lei. Arrivati sul posto, i carabinieri di Porto Potenza hanno appurato che il 45enne, senza alcun consenso, era entrato nella casa dell’ex compagna con la chiara intenzione di aggredirla. Ma grazie all’arrivo della pattuglia, l’aggressione non si è consumata e anzi l’uomo è stato costretto a desistere dai suoi propositi violenti per darsi precipitosamente alla fuga.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri della caserma locale hanno confermato come il comportamento tenuto dal 45enne rientrasse nel più ampio quadro di maltrattamenti in famiglia, e per questo l’uomo è stato denunciato. Allo stesso tempo è stata attivata nei confronti della vittima la procedura dal cosiddetto "codice rosso", la normativa speciale a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che prevede misure di protezione immediate e un percorso di assistenza dedicato. Ora la 46enne si trova in un luogo più sicuro, per evitare possibili futuri ritorni da parte dell’ex.

Giorgio Giannaccini