Piombini-Sensini, nuovi arredi per la comunità di accoglienza

"L’accoglienza si vede nelle piccole cose" è il progetto realizzato dall’associazione Piombini-Sensini Ets di Macerata, nel celebrare i 130 anni di attività a tutela dell’infanzia. L’iniziativa prevede la riorganizzazione interna della comunità di accoglienza bambino-genitore "Casa di seta" attraverso la sostituzione di gran parte degli arredi ormai usurati e l’installazione di vari tipi protezioni di sicurezza. La comunità propone un’impostazione di vita basata sulla quotidianità domestica che aiuta la mamma a essere gradualmente protagonista dell’intervento educativo sul figlio e capace di superare le difficoltà. Per la realizzazione del progetto, essenziale è stato il contributo della Fondazione Girolamo Colonna, sostenendo il costo per l’acquisto dei guardaroba delle camere e dei divani, forniti da Giessegi di Appignano e Arirò di Recanati. La Fondazione ringrazia le ditte per la disponibilità con cui hanno condiviso lo spirito filantropico dell’operazione.