Pioniera della danza moderna. Una giornata con Elsa Piperno

Valorizzare le radici e l’evoluzione della danza moderna grazie alla testimonianza di colei che è stata la pioniera di quest’arte in Italia. Sabato alle 10.30 alla biblioteca Statale di Macerata approda Elsa Piperno, danzatrice, coreografa e insegnante. L’iniziativa è promossa dalla Scuola di danza Isadora asd con il patrocinio del Comune e la sinergia della biblioteca e del centro culturale Don Bosco. Durante la conferenza, Piperno dialogherà con la giornalista Giulia Sancricca, offrendo uno sguardo approfondito sulla propria esperienza artistica che porta nell’anima l’influenza della sua terra natia, l’Africa, (Piperno è nata a Mogadiscio, ndr) e nell’uso del corpo l’incontro con la tecnica della leggendaria Martha Graham. L’evento sarà introdotto da Massimiliano Stravato, direttore della biblioteca statale, e da Anna Zanconi, direttrice artistica della Scuola di danza Isadora asd e già allieva della Piperno. È stata lei a volere fortemente questa occasione di incontro e formazione per offrire non solo ai suoi allievi, ma a tutta la cittadinanza e alle scuole del terriorio. A completare il programma, due masterclass di tecnica Graham tenute dalla stessa Piperno, con la collaborazione della dimostratrice Veronica Grasso, sabato alle 15.30 e domenica alle 9.30 nella palestra della Casa Salesiana. "Parlare di Elsa Piperno – dice Anna Zanconi – significa parlare delle radici autentiche della danza contemporanea in Italia. Ha portato in Italia la forza rivoluzionaria della tecnica di Martha Graham. Non ha solo introdotto un linguaggio: ha costruito la cultura della danza contemporanea. Per me, che ho avuto il privilegio di essere sua allieva, questo momento ha un valore affettivo enorme".