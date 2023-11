Pioppi abbattuti, sfiorato un passante

L’abbattimento di tre pioppi dietro al tribunale di Macerata ha suscitato qualche malumore, ieri mattina. Una ditta è stata infatti incaricata di eliminare le piante, unica fonte di ombra e frescura in estate, quando il parcheggio diventa torrido. "Ma non potevamo fare diversamente – spiega l’assessore Paolo Renna – avendo ricevuto una diffida formale dal presidente del tribunale. Dispiace sempre abbattere gli alberi, ma in quel caso i tronchi erano compromessi e c’era il rischio che vento o neve li facessero cadere sulle auto in sosta o su qualcuno di passaggio. Per questo è stato necessario intervenire, così come in largo Pascoli, dove c’erano pini secolari. In quel caso, l’ordine è arrivato dalle Ferrovie dello Stato, perché un regio decreto impone una distanza di sicurezza di 15 metri tra l’ombra degli alberi e i binari".

"Addirittura – prosegue l’assessore Renna –, in quella occasione siamo stati anche multati, perché il Comune è risultato inottemperante. La diffida infatti era stata inviata già alla giunta Carancini, che però non aveva provveduto. Per fortuna, la multa era solo di 16 euro. In ogni caso, capisco il disappunto di chi ha visto abbattere i pioppi, è sempre un peccato". L’operazione ha avuto anche qualche inconveniente. Uno dei pioppi era molto alto, e ha abbattuto un lampione e la staccionata del sentiero che sale da dietro al tribunale per arrivare a via Batà, sfiorando pure un passante che si è preso un bello spavento. Ma l’impresa recanatese che sta facendo i lavori assicura che risarcirà i danni con la propria assicurazione.