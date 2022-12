Pioraco, approvate le ordinanze per accelerare la ricostruzione

Approvato ieri, in cabina di coordinamento sisma, un nuovo pacchetto di ordinanze per accelerare la ricostruzione dei centri più colpiti. Tra le ordinanze speciali, c’è quella del quartiere Madonnetta di Pioraco. "Il Psr (Programma straordinario di ricostruzione) comunale, per il quale viene definita una procedura molto semplificata, definirà la delocalizzazione parziale del quartiere – spiega la struttura commissariale –. Gli edifici che occupano l’area, adiacente al fiume e soggetta a rilevante amplificazione sismica, potranno essere ricostruiti in sicurezza ricorrendo a tecniche innovative, ma limitandone l’altezza, così che occorrerà delocalizzare le superfici in eccedenza. Per questi interventi l’ordinanza stanzia 8,3 milioni di euro". Nella prossima cabina saranno esaminati invece i testi relativi alle ordinanze speciali di San Severino, Bolognola e Serravalle del Chienti.

Definite inoltre nuove scadenze, in accordo con il dipartimento di Protezione civile. I cittadini beneficiari di Cas o Sae che ancora non abbiano provveduto, possono presentare fino a oggi il progetto di ricostruzione in forma semplificata, da completare poi entro il 15 marzo 2023. Chi non è riuscito a rispettare il termine potrà presentare il progetto, ma solo in forma definitiva, entro il 31 gennaio 2023. Per tutti gli altri progetti la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2023.