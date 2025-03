Pioraco dice addio alla storica cuoca Laila Svampa

Pioraco in lutto per un pezzo di storia che se ne va. Laila Svampa, titolare della "Trattoria da Laila", si è spenta a 78 anni. Quasi 38 anni trascorsi tra i fornelli. Prima la "Trattoria da Laila", punto di riferimento per la ristorazione, era situata nel cuore del paese, all’interno del centro storico, poi, dopo il sisma del 1997, il trasferimento in località Piè di Gualdo, nella casetta di legno, rinnovata ad inizio anno per regalare una migliore accoglienza ai clienti. A settembre del 2022, il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi, le aveva consegnato l’attestato di benemerenza per la sua attività gestita con estrema cura e qualità. "Pioraco con la scomparsa di Laila perde una grande figura, da anni ha portato avanti la sua rinomata cucina nella "Trattoria da Laila" – ha detto il sindaco – . Un modello per Pioraco, per il territorio e per i tantissimi turisti che hanno sempre recensito con grandissime qualità". Il funerale oggi, alle 15, nella chiesa di San Vittorino di Pioraco.

Lisa Grelloni