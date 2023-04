Pioraco, provoca un incidente e scappa: aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite

Pioraco (Macerata), 12 aprile 2023 - Aveva un tasso alcolemico di oltre quattro volte superiore al limite l’automobilista che ha provocato un incidente a Pioraco, per poi provare a scappare. Ma è stato intercettato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Protagonista della vicenda è un cinquantenne originario di Roma, ma residente a Fabriano, che ha provocato un incidente lungo la Strada Statale 361 e poi si è allontanato con la sua auto. I carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti sono però riusciti a individuare l’automobilista, sottoponendolo poi al controllo con l’etilometro, da cui è emerso che guidava con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite.

Il 50enne è stato così deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e dovrà risarcire l’automobilista danneggiato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incidente.