Piovano e Orchestra filarmonica in concerto al teatro Feronia con "Šostakovič-Beethoven"

Šostakovic-Beethoven è il titolo del concerto in programma oggi, alle 21, al Teatro Feronia di San Severino, in collaborazione con i Teatri di San Severino. Protagonista del concerto il violoncellista Luigi Piovano (nella foto), che si esibirà con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana come solista e direttore. Piovano, da oltre vent’anni, è primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Oltre a molti concerti nel doppio ruolo di solista e direttore, dal 2002 si dedica sempre più alla direzione d’orchestra e lo scorso anno ha anche debuttato sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Milano "Giuseppe Verdi" e dell’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo. La serata inizia con il Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in mi bemolle magg., Op. 107 di Dmitrij Dmitrievic Šostakovic. Nella seconda parte del programma, l’Ottava Sinfonia di Beethoven, "piccola-grande" sinfonia radicata nel passato di Haydn e Mozart, ma nello stesso tempo proiettata verso il futuro. Biglietti da 10 a 12 euro, studenti a 5 euro. Biglietteria Pro Loco: 0733.638414; botteghino Teatro Feronia: 0733.634369 (oggi dalle 19).