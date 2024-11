Piove nelle aule: la scuola chiude: "Bisognava fare i lavori in estate"

Proteste e malcontento ieri all’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati. Due aule della scuola elementare, infatti, si sono allagate durante l’acquazzone avvenuto in mattinata, tant’è che due classi sono poi state sistemate altrove. Ma ora a dirsi arrabbiati sono i genitori degli alunni. A testimoniarlo è uno di loro, Christian Gambelli. "Ieri le aule erano allegate e anzi pioveva in testa ai nostri bambini, per questo due classi sono state messe in un unico spazio tra i corridoi, una cosa davvero pietosa – sbotta l’uomo -. A Porto Recanati si sta veramente toccando il fondo, perché i nostri figli vanno a scuola e dovrebbero stare in un ambiente protetto e curato, invece sembrava una giungla. Se la giunta non sa amministrare, allora se ne vada a casa. Così mi posso solamente vergognare a essere residente in questa splendida città, in quanto gestita da persone che non sanno svolgere il proprio dovere. In realtà, fanno acqua da tutte parte. Sono intenzionato a segnalare la vicenda al prefetto di Macerata".

A sollevare altre critiche è il gruppo di minoranza "Porto Recanati 21-26", composto dai consiglieri comunali Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani. "Due aule sono state evacuate nel bel mezzo delle lezioni – affermano i due esponenti dell’opposizione –. In una classe è cascata l’acqua dalle lampade al neon, che sono state spente per sicurezza, mentre nell’altra aula l’acqua passava dalla porta. E alla fine gli alunni sono stati spostati, per via della situazione davvero grave. Il fatto è che da anni ci sono problemi di infiltrazioni d’acqua a scuola: non a caso il padiglione della mensa è ormai da tempo chiuso. Non solo: i lavori di impermeabilizzazione del tetto sarebbero dovuto cominciare il 19 settembre, ma il 18 c’è stata l’alluvione e l’intervento è slittato. E da quel giorno un’altra ala del plesso, con quattro aule, è stata chiusa. Peccato che i lavori bisognava svolgerli d’estate, invece sono cominciati a metà ottobre. Non è ammissibile che manchi la sicurezza in un luogo frequentato da bambini". Però non finiscono qui le critiche dell’opposizione.

Il sindaco, Andrea Michelini, tramite un’ordinanza emessa mercoledì, ha disposto la chiusura del plesso delle elementari per oggi dato che proseguiranno i lavori di impermeabilizzazione del tetto. "Siamo perfettamente a conoscenza delle problematiche relative alle infiltrazioni d’acqua piovana nella scuola elementare, i cui lavori ammontano a 450mila euro – ha tuonato il gruppo di minoranza "Centrodestra Unito" –. Ma i lavori dovevano essere eseguiti durante le vacanze estiva, a scuole chiuse. Infatti, tantissimi genitori ci hanno manifestato il disagio di dover provvedere con urgenza alla cura dei figli, non avendo nonni o parenti cui affidarli oggi".