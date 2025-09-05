Pipì dei cani sui muri: "Serve collaborazione"

Muri delle case innaffiati dalla pipì dei cani. Così qualche giorno fa davanti a una abitazione di vicolo Venere, nel borgo marinaro, è comparso un cartello affisso dal proprietario, accompagnato da una scritta garbata e ironicamente rivolta agli interlocutori a due e a quattro zampe, per chiedere rispetto e di nono sporcare. L’iniziativa ha posto il tema del decoro pubblico, che affronta l’associazione Viviamo Civitanova partendo dalla convinzione che "l’argomento sul problema sia attuale e necessario. Da un anno abbiamo lanciato appelli per un’ordinanza comunale che obblighi i proprietari a portare con sé una bottiglietta d’acqua per diluire l’urina degli animali, poiché questa pratica è cruciale per mantenere il decoro urbano e il benessere della comunità", scrive l’associazione. Che, non è soddisfatta dell’attuale andazzo: "Nonostante le spese sostenute per riqualificare le vie del borgo, e la soppressione di parcheggi per rendere gli spazi più accoglienti, il cattivo odore proveniente dall’urina dei cani continua a mescolarsi ai profumi dei ristoranti e delle pizzerie. Per affrontare questo problema, è essenziale che l’amministrazione comunale prenda una posizione ferma: le multe ai proprietari che non rispettano le norme devono essere applicate con rigore".

Nel rispetto delle regole, per Viviamo Civitanova "anche i cittadini devono fare la loro parte. Affiggere cartelli sulle facciate delle case private è una forma di comunicazione, ma non basta. È necessario un approccio più collaborativo, dove l’amministrazione lavori insieme alle associazioni locali e ai residenti per educare i proprietari di cani e sensibilizzarli sull’importanza del rispetto degli spazi pubblici". In conclusione, l’associazione ritiene "fondamentale che il tema del decoro pubblico venga affrontato con serietà e determinazione. Un’ordinanza chiara e il supporto della comunità possono fare la differenza. Il nostro borgo marinaro ha il potenziale per essere un luogo incantevole, e con l’impegno di tutti possiamo preservarne l’atmosfera e il fascino. È il momento di agire, perché un ambiente pulito e ordinato non è solo un diritto, ma una responsabilità condivisa".

l. c.