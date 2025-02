Pirandello arriva al Rossini con "Il fu Mattia Pascal"

Prosegue la stagione del teatro Rossini di Civitanova, promossa dal Comune con l’Azienda Teatri di Civitanova e l’Amat, con il contributo di Regione Marche e MiC. Domani alle 21.15 sul palco arriva "Il fu Mattia Pascal", tratto dal celebre romanzo di Luigi Pirandello. A dare corpo e voce all’opera una numerosa compagnia di attori capitanata da Geppy Gleijeses, tra i più apprezzati della scena italiana, nel ruolo del personaggio creduto e poi fintosi morto.

"Il fu Mattia Pascal, pubblicato nel 1904 – scrive Marco Tullio Giordana nelle note di regia –, è il romanzo che diede a Pirandello fama mondiale e che, in continuità con Wilde, Dostojevski, Stevenson e contemporaneamente a Conrad, Freud, Kafka, farà dilagare nella letteratura del Novecento il tema del doppio, del doppelgänger, in modo così invadente da spazientire Nabokov che lo considerava "di una noia mortale". In realtà nel romanzo seminale di Pirandello le vicissitudini di Mattia Pascal e del suo specchio Adriano Meis sono il contrario della noia: tanti sono i colpi di scena e lo spazio/tempo dove si consumano in continue sovrapposizioni, da suggerire nella riduzione per la scena una chiave non realistica e indurre la macchina teatrale a mescolarsi col linguaggio parallelo del cinema, sviluppatosi anch’esso agli inizi del "secolo breve"".

In scena con Geppy Gleijeses anche Marilù Prati, Nicola Di Pinto, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Totò Onnis, Ciro Capano, Salvatore Esposito, Teo Guarini, Davide Montalbano e Francesca Iasi. Scenografia e luci di Gianni Carluccio, costumi di Chiara Donato, musiche di Andrea Rocca, contributi video di Luca Condorelli-Vertov con la produzione di Teatro della Toscana e Dear Friends.

Per info: teatro Rossini 0733.812936, Amat 071.2072439 e biglietterie circuito Vivaticket anche on line.