Pirandello in scena, show nel segno della solidarietà

Al teatro comunale di Treia va in scena "L’uomo, la bestia e la virtù" di Pirandello. L’appuntamento è domani alle 17, con ingresso a offerta libera, per una serata all’insegna della grande drammaturgia e della solidarietà. Le compagnie teatrali Giovane Agorà e CTR portano in scena lo spettacolo di Pirandello, brillante e coinvolgente, capace di alternare momenti di comicità a profondi spunti di riflessione. L’evento assume un valore ancora più significativo grazie alla finalità benefica: l’intero ricavato sarà destinato a sostenere "La cucina delle idee", progetto della coop Opera Onlus che promuove la creatività e l’inclusione sociale a Santa Maria in Selva.