Piromane in azione a Montarice. L’arrivo dei passanti evita il peggio

Un piromane, al momento ignoto, ha tentato più volte e con l’aiuto dell’oscurità di appiccare il fuoco su alcune sterpaglie che si trovavano accanto a delle auto parcheggiate nel quartiere Montarice. Ma alla vista dei residenti, che stavano uscendo di casa, il malfattore è dovuto scappare via senza riuscire a creare danni.

L’episodio in questione è avvenuto lunedì sera, a Porto Recanati. Intorno alle 22.50, un tizio si è messo a girovagare a piedi lungo la strada di via Monsignor Torregiani. A un certo punto, per motivi incomprensibili, ha cercato di appiccare il fuoco alle sterpaglie che erano vicine a un gruppo di automobili parcheggiate lì dai residenti della zona. L’uomo ha provato più volte, con diversi tentativi.

Ma nel frattempo qualcuno ha sentito dei rumori strani provenire dalla strada, si è allarmato ed è uscito di casa a controllare. Ed è stato a quel punto che il piromane, per evitare di farsi scoprire, è dovuto subito fuggire a gambe levate.

Per fortuna non si sono poi registrati grossi danneggiamenti, perché lo sconosciuto è stato disturbato prima che riuscisse a realizzare i suoi piani. Il responsabile del gesto è stato inquadrato dalle telecamere private installate sulla casa di un residente. Anche per questo motivo, la notizia del piromane ha fatto ieri il giro della città.

In una chat di portorecanatesi è stato lanciato l’allarme piromane, e via social quindi sono state allegate anche le immagini che ritraggono il soggetto all’opera.

A questo punto resta da capire chi possa essere il protagonista dell’episodio, e soprattutto per quale motivo possa aver cercato di appiccare un incendio in strada. Purtroppo non sarebbe la prima volta che una persona, per un momento di instabilità, si mette a innescare roghi in giro, incurante delle conseguenze. Come pure non si può ancora escludere che il gesto fosse mirato contro qualcosa o qualcuno, per le ragioni più svariate.

Su questo bisognerà aspettare gli ulteriori sviluppi, se ce ne saranno.

L’accaduto comunque ha suscitato un certo allarme tra i residenti della zona, che solo per l’attenzione di uno di loro hanno evitato di fare i conti con i possibili danni.

Giorgio Giannaccini