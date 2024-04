Piscina alle Casermette. Ok alla perizia

Sono giorni di intenso lavoro per il polo natatorio in costruzione alle Casermette (nella foto) a Macerata, sia in cantiere che negli uffici. La scorsa settimana sono state ultimate, con riscontri positivi, le prove di carico sulle due vasche e ora gli operai sono all’opera per completare i rivestimenti alle pareti. Buone notizie anche nella risoluzione delle questioni tecniche emerse in corso d’opera che hanno richiesto un puntuale approfondimento su alcune lavorazioni. È stata così approvata una perizia di variante allo scopo di migliorare l’intervento sia sotto il profilo estetico che funzionale.

In particolare, saranno adottati accorgimenti per ridurre i consumi elettrici, per migliorare l’accessibilità e la gestione degli impianti a tetto, nonché per migliorare le sistemazioni sia interne che esterne. La perizia di variante, accompagnata dall’atto di sottomissione, comporterà un minimo incremento di spesa di appena l’1,69% (pari a 96.753,82 euro) a fronte di notevoli benefici per l’opera e, comunque, non sarà necessario modificare il quadro economico dell’appalto, dato che la spesa rientra ampiamente nel ribasso d’asta. "Superate le complessità, ora la costruzione proseguirà con speditezza in concomitanza con il completamento delle opere di urbanizzazione dell’area vasta delle Casermette – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori – . Un ringraziamento particolare agli uffici che con impegno e professionalità hanno condotto anche questa fase di esecuzione dell’appalto".