Piscina, avanti piano: "Completati i padiglioni, fine lavori nell’estate 2024"

Piscina alle ex Casermette, dopo un rallentamento per un ritardo nella consegna di alcune parti ora l’intervento procede. Il Comune: "Lavori di costruzione completati, speriamo che potrà essere pronta per l’estate prossima". Il polo sportivo che è in fase di realizzazione in via Roma, nell’area che comprende anche le nuove scuole Mestica e Alighieri, prevede due corpi di fabbrica congiunti da un lungo corridoio coperto. Il corpo più basso accoglierà le vasche della piscina, una di otto corsie e una destinata ad attività ludico-ricreative, mentre quello più alto il blocco servizi (ricezione e spogliatoi). Al piano primo ci sarà la palestra polivalente con gli spogliatoi.

Inizialmente, il completamento dell’opera (i cui lavori sono iniziati lo scorso anno) era previsto per il 24 giugno, poi però al principio dell’estate la ditta Torelli Dottori spa aveva chiesto al Comune una proroga di due mesi (termine che andava a coincidere con la fine di agosto). Adesso, "i lavori di costruzione veri e propri sono stati completati – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori –. C’era stata una sospensione tecnica durante l’estate relativamente alla fornitura delle pareti prefabbricate. Si tratta infatti di un prefabbricato che è stato ordinato e costruito appositamente per quella struttura. Le pareti comunque sono state consegnate e montate nelle settimane passate. Sono stati quindi completati il padiglione delle vasche, le gradinate degli spettatori, le zone di passaggio e il padiglione per spogliatoi e palestra". I due edifici sono dunque stati costruiti. Le vasche ci sono, ma il termine dei lavori è ancora lontano: "Ora vanno infatti realizzati i pavimenti, i solai, l’impiantistica e i locali tecnici", sottolinea Marchiori. Riguardo la tempistica, si può ipotizzare che serviranno ancora diversi mesi: "Mi auguro che per l’estate 2024 sarà tutto pronto. Non posso però sapere se da qui in avanti ci potranno essere accelerazioni o ritardi, l’auspicio è di una conclusione veloce. Vediamo i lavori progredire e questo è senz’altro un bene, poi se per completare l’opera occorrerà una settimana in più o in meno pazienza, non è questo l’importante, ciò che conta è che il lavoro sia fatto nel migliore dei modi".

Il cantiere procede. "Siamo molto contenti – commenta Marchiori –, siamo consapevoli di quanto la piscina sia attesa dalla cittadinanza. È un’opera complessa, peraltro qui vengono realizzate insieme piscina e palestra, una cosa di certo non comune. Liberando la vecchia area della piscina (in viale Don Bosco), la zona diventerà strategica ai fini di nuove opportunità per il quartiere Le Casette".