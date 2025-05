Piscina della Filarmonica. Il primo tuffo nell’estate

Da domani Macerata si tuffa nell’estate! Riapre infatti la piscina Filarmonica, lo stabilimento balneare del capoluogo dal 1973. La Filarmonica riparte con due novità. La prima riguarda gli orari di ingresso che sono stati uniformati, sempre uguali dal lunedì alla domenica, per l’esattezza 8.30-20. L’altra invece consiste nei terrazzamenti che sono stati realizzati sul lato che guarda a nord-ovest. Spazi recuperati che verranno utilizzati sia per le colonie e i campi scuola, sia per lasciare un’area ancor più confortevole alle famiglie. Il primo intervento "strutturale" fatto dal Centro Nuoto Macerata che dall’anno scorso, dopo l’accordo con la Filarmonica, ha in gestione l’area di via Valenti fino al 2036. Peraltro il CNM, presieduto da Mauro Antonini, già dal 2020 cura l’area e in questi anni l’ha saputa rilanciare aumentando il flusso di fruitori, i consensi e la qualità complessiva del servizio.

Ci sarebbe infine una terza novità, perché è alle porte una nuova gestione del ristorante adiacente con il quale sarà rafforzata la sinergia da parte del Centro Nuoto Macerata, tra le possibilità quella di convenzioni per chi vi farà pranzo. La piscina si ri-presenta con la sua vasca da 25 metri per 18, location ideale per nuotare, giocare, divertirsi ma anche per trascorrere un piacevole momento di relax e di sole con vista sui Sibillini, e trovare refrigerio nei giorni più caldi dell’anno. Il controllo elettronico e automatizzato di tutti i valori fornisce massime garanzie in tema di igiene e al top è anche la sicurezza dato che la totalità del personale ha i brevetti Federazione Italiana Nuoto di assistente bagnanti. Con la fine della scuola la Filarmonica amplierà la sua offerta iniziando le attività di fitness e i corsi di nuoto (fino al 25 luglio comunque rimarrà aperta la comunale di viale Don Bosco, al chiuso). Ancora una volta il Centro Nuoto Macerata garantirà un servizio davvero sociale, ospitando centri estivi, i ragazzi dell’Anffas, della cooperativa il Faro e associazioni che si occupano di disabilità.