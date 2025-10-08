Piscina, lavori in corso dopo lo stop: "Già rinnovati gli spogliatoi"

Riqualificazione in corso alla piscina comunale di Sarnano. L’intervento è stato finanziato grazie al bando ministeriale Sport e Periferie con un contributo di 700mila euro, a cui si è aggiunto un cofinanziamento del Comune di 300mila. Durante l’esecuzione è emersa una criticità strutturale imprevista negli spogliatoi, che ha reso necessario sospendere temporaneamente l’opera per elaborare una variante progettuale. Oggi i lavori sono nuovamente in corso (foto); sono state completate le opere di isolamento delle pareti esterne e sono stati rinnovati gli spogliatoi, che ora dispongono di un moderno impianto radiante a pavimento. Anche gli impianti elettrici e termici a servizio dell’area vasca stanno procedendo verso il completamento, mentre a breve verranno installati i nuovi infissi per consentire la chiusura dell’involucro e la successiva messa in funzione delle vasche con il collaudo del sistema di filtraggio. L’amministrazione ha inoltre avviato uno studio per la sostituzione della centrale termica. In parallelo si guarda con interesse alle opportunità offerte dal Conto Termico 3.0, che consentirebbero di ampliare l’impianto fotovoltaico già previsto e di trasformare la piscina in un edificio a consumo energetico quasi zero. "L’inadempienza della ditta sta creando ritardi nel cronoprogramma e nella conseguente riapertura della struttura ma stiamo comunque procedendo senza indugi verso l’obiettivo", conclude il Comune.

Lucia Gentili