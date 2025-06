"Piscina pronta, mancano soltanto gli allacci"

Conto alla rovescia anche per la chiusura dei lavori per la piscina comunale alle ex Casermette, il cui cantiere è stato avviato a luglio 2022 prima di slittamenti che hanno fatto tardare a quest’anno l’inaugurazione dell’opera, inizialmente prevista per giugno 2023. "La piscina è terminata, nel frattempo abbiamo ordinato gli allacci – spiega Andrea Marchiori, assessore comunale ai Lavori pubblici –. Nelle prossime settimane sia l’Enel sia Italgas dovrebbero procedere al riguardo, in modo da procedere poi con i collaudi. Una volta completati, l’opera sarà pronta per la consegna". Quello che manca "sono giusto alcuni piccoli lavori da fare all’esterno del terreno, ma dentro è tutto completato". La causa principale che ha allungato i tempi ha riguardato in particolare "alcune sistemazioni, le pareti antiumidità, e i macchinari di impianti che inizialmente erano sistemati sui tetti dei due fabbricati – dice Marchiori –. Abbiamo optato per portare gli impianti dentro un unico fabbricato, quello comprendente gli spogliatoi e la palestra. Un vantaggio perché sarà più accessibile, così come la manutenzione sarà più funzionale". Le variazioni, ha ricordato l’assessore, "non hanno comportato nessun aumento nei prezzi".