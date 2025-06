Piscine, ascensore e via dei Velini: "Costi esplosi e opere in ritardo. Così rischiamo altre incompiute"

Costi levitati e rischio di opere pubbliche incompiute: le piscine comunali, via dei Velini e il sottopasso di piazza Garibaldi sono stati al centro di un’indagine di Avs, Strada comune e M5S, con Andrea Maurilli e i consiglieri Alberto Cicarè e Roberto Spedaletti.

PISCINE

"Le nuove piscine sarebbero dovute costare 7 milioni e 550mila euro, con un progetto esecutivo di 163mila euro. I costi sono esplosi – racconta Cicarè –, la ditta che aveva vinto la gara con un ribasso di 800mila euro aveva 350 giorni per consegnare i lavori. Il progetto viene revisionato e validato il 22 aprile del 2022; il cantiere è consegnato a luglio. La ditta esclude di avanzare riserve, e il termine dei lavori è previsto per il 24 giugno 2023. A pochi giorni da quella data, viene chiesta una proroga di 60 giorni, senza riportarne le motivazioni; la ditta aveva presentato una richiesta di sospensione per forti piogge a dicembre 2022 e poi una ulteriore, di 270 giorni, per difficoltà nella realizzazione dei lavori; la proroga accordata è di 90, per cui la scadenza diventa il 3 gennaio 2024". Cicarè però spiega anche che, il 30 marzo 2024, il Comune accetta la richiesta di un aumento di 27mila euro avanzata dalla ditta e di approvare una perizia di variante per 97mila euro per apportare migliorie: "Il termine slitta a fine ottobre. Un’altra richiesta di proroga e una seconda variante posticipano ulteriormente la consegna, che dovrebbe avvenire, arrivando a noi, questo sabato". Con gli aumenti dei prezzi delle materie prime, in totale, spiega Cicarè, "sono stati pagati alla ditta un milione e 354mila euro in più, con un ulteriore stato d’avanzamento dei lavori che dovrebbe portare la cifra a un milione e 700mila. L’aumento dei prezzi della materie non può giustificare tanto – chiude Cicarè –, così come questi due anni di ritardo nei lavori. La gara è falsata".

IL SOTTOPASSO DI PIAZZA GARIBALDI

"Con fondi Pnrr si voleva rendere accessibile il sottopasso, con degli ascensori per chi ha difficoltà a muoversi. Il Comune stanzia 850mila euro, più 50mila per la progettazione. La ditta si è aggiudicata l’appalto con un ribasso di 82mila euro sulla base d’asta. Il cantiere può partire nel novembre 2023 – spiega Andrea Maurilli –, con il termine fissato un anno dopo. A fine 2023 il Comune sollecita la ditta per la prosecuzione dei lavori, fermi, ma la sollecitazione non viene ascoltata. A maggio dello scorso anno un altro richiamo ventila la possibilità di applicare delle penali, poi mai fatte. A luglio la ditta chiede una variante che proroga il termine dei lavori al marzo 2025. Ad oggi il lavoro è fermo. Lo scorso dicembre peraltro la giunta ha versato un anticipo del 20%". Maurilli sottolinea i disagi che i cittadini subiscono con il disservizio: "Le persone attraversano la strada, tra corso Cavour e piazza Garibaldi, in un punto pericoloso. L’accessibilità non c’è, e il decoro urbano tanto decantato nemmeno. Il Comune faccia chiarezza sulla consegna e applichi sanzioni in caso di ritardo. Andrebbero anche interpellate le associazioni che si occupano di disabilità; sono persone che con questa situazione vivono un forte disagio".

VIA DEI VELINI

Roberto Spedaletti spiega, infine, le criticità dei lavori alla corta di Villa Potenza. Un progetto dell’amministrazione Carancini per ovviare ai problemi di traffico in salita, in maniera simile a quanto era stato fatto sulla strada per Piediripa: "4 milioni e 700mila euro finanziati per 3 milioni tramite un mutuo, risorse post belliche e cessione di immobili comunali per 490mila euro. Si è arrivati a ridefinire l’intervento, per una serie di finanziamenti subentrati, ad un totale di 5 milioni e 400mila euro, con un’importante contrazione del mutuo. Parte consistente della spesa rientra nel Pnrr. Poi entra l’amministrazione Parcaroli. Si cambia visione – spiega Spedaletti –, dopo tre anni si decide di modificare il progetto e non prevedere una terza corsia, ma si vira sulla bretella Mattei-Villa Potenza, con la Regione che dovrebbe finanziarla. In via dei Velini si vogliono due marciapiedi, inutili, e tre piazzole di sosta dei bus urbani. Spendere così per poche decine di pedoni è insensato. Il piano regolatore di Macerata prevede un allaccio da Montanello a via Valenti, che costerebbe molto meno. Marchiori – racconta Spedaletti – dice che per l’intervento ci sono fondi ricostruzione e finanziamenti ministeriali, ma preferisce realizzare l’opera, dichiarandolo, con il Pnrr. La considerazione politica è che l’amministrazione aspetta mesi per dare proroghe e non applica penali, la conduzione di questi lavori è di pessima qualità. L’amministrazione risponda ai cittadini".