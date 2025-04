Piscine, avanti piano: "Le vasche sono pronte, ma per l’inaugurazione servirà qualche mese"

"Le vasche della piscina alle ex Casermette sono state completate. Stiamo ultimando le rifiniture interne all’edificio, dopo il termine dei collaudi predisporremo la gara d’affidamento". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori racconta lo stato d’avanzamento dei lavori alla nuova piscina comunale, che sorgerà in un’area, quella delle ex Casermette, completamente riqualificata. A dicembre scorso è stata infatti inaugurata l’area giochi di fronte alla scuole Dante Alighieri e Mestica. Le lavorazioni alle piscine sono però in ritardo: a dicembre, in occasione del taglio del nastro per l’area giochi, era stato annunciato che sarebbero state completate "entro tre mesi". Ma ci sarà ancora da attendere.

"Abbiamo ultimato le sale vasche e ora si sta facendo la pavimentazione del piano superiore, che ospiterà una palestra – spiega Marchiori –, ora rifiniamo l’interno nelle aree di passaggio. Il percorso per arrivare è stato asfaltato. Ora si sta lavorando sui vialetti di ingresso all’edificio. Per la realizzazione del complesso siamo quindi alle battute finali. I collaudi richiederanno tempo, in quanto la sistemazione dell’impiantistica energetica e del circolo dell’acqua è un passaggio complesso. In parte però questi collaudi sono già stati eseguiti, essendo state già testate le vasche".

L’assessore descrive poi l’interno dell’edificio, in cui "ci sono due piscine. Quella più grande, omologata per le gare di nuoto nazionali, è lunga 25 metri ed ha otto corsie. Ce ne è una seconda, meno profonda e più corta, adatta ai più piccoli e alle attività di ginnastica". Marchiori chiarisce che "dopo la fine dei lavori, che dureranno ancora qualche mese, predisporremo la gara per l’affidamento, che sarà dato a operatori preparati per queste attività, essendo la gestione molto impegnativa sia in termini di affluenza che di capacità dell’impianto. L’offerta sarà molto più ampia di quella che dà ora la struttura in via Don Bosco, essendoci in questo nuovo complesso anche una palestra e una sala fitness".

L’area alle Casermette sarà quindi "un posto molto attrattivo. All’uscita dalle scuole i bambini si fermano nel nuovo piazzale antistante a giocare, la piazza è stata rifatta, sarà un’area riqualificata completamente".