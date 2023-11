Piscitelli di nuovo con Forza Italia

Dopo anni di gelo, è tornato inaspettatamente con Forza Italia l’ex senatore Salvatore Piscitelli, attuale capogruppo in minoranza di "Civici per Porto Recanati". E proprio ciò crea ora grosse incertezze all’interno dei gruppi di opposizione portorecanatesi, e anzi ci si interroga se Piscitelli avrà intenzione di entrare nell’altro gruppo consiliare "Centrodestra Unito", anche se per il momento il diretto interessato smentisce tale ipotesi. Va, infatti, ricordato che nell’ultima campagna elettorale "Centrodestra Unito" aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Rosalba Ubaldi, appoggiata dai partiti di centrodestra: Udc, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Mentre "Civici per Porto Recanati" aveva raccolto i fuoriusciti di Forza Italia, come appunto Salvatore Piscitelli, Lucio Temperoni (ex coordinatore cittadino del partito) e Roberto Attaccalite (assessore nella passata giunta Mozzicafreddo). Ma adesso, secondo qualcuno, il distacco tra le parti potrebbe cessare, dato che Piscitelli è tornato al suo vecchio amore politico. E quindi in molti si chiedono se l’avventura di "Civici per Porto Recanati" andrà avanti o no. "In realtà, il mio ritorno a tesserarmi con Forza Italia è una scelta che riguarda solo la politica nazionale – sostiene Piscitelli, interpellato da noi sulla questione –. Due settimane fa io e i membri dell’associazione ‘Progetto Italia’, che raccoglie ex parlamentari e ne sono il vicecoordinatore, abbiamo pensato di rilanciare Forza Italia per farla tornare a essere radicata in tutto il territorio nazionale".

Perciò, cambierà qualcosa nell’assetto dei gruppi d’opposizione? "La mia intenzione è di continuare il mio impegno con ‘Civici per Porto Recanati’ – rimarca Piscitelli –, soprattutto per rispetto verso i nostri elettori. Sottolineo poiché la nostra visione politica è in antitesi con quella della maggioranza (guidata dal sindaco Andrea Michelini) e pure con Centrodestra Unito". Tuttavia il ritorno di Piscitelli con Forza Italia desta oggi non poche incognite all’interno di "Centrodestra Unito", che potrebbe forse rischiare di perdere la propria leadership nell’elettorato di destra.