Pista aperta anche di notte: "Sarà l’unica dei Sibillini"

Migliaia di sciatori e amanti della neve dal 20 dicembre, giorno in cui è iniziata la stagione sciistica, hanno scelto Frontignano e Bolognola arrivando dalle Marche, ma anche da Umbria, Toscana e Lazio.

Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono gli impianti Frontignano360 e Bolognola Ski, è molto soddisfatto per l’avvio di stagione e annuncia le novità in programma, come lo sci in notturna. "Abbiamo mediamente oltre 2.500 primi ingressi a Frontignano e 1.800 a Bolognola – prosegue –. Tante anche le persone che non sciano ma che vogliono godersi un aperitivo in baita.

A Pintura di Bolognola, lo ZChalet Montain Club si è ormai affermato nel panorama nazionale dei mountain club per l’aprés-ski con i dj che ogni domenica pomeriggio fanno divertire e ballare un sacco di giovani. Diversi anche i top dj ospitati e in calendario, come Andrea Casta con il suo violino elettronico che suonerà domenica, il team del Samsara a febbraio e tanti altri in programma.

Stiamo aspettando gli ultimi permessi dal Comune anche per poter iniziare lo sci in notturna, con l’impianto d’illuminazione sulla pista Marchigiana realizzato dall’amministrazione comunale lo scorso anno; pista di sci in notturna unica nei Sibillini.

La prossima stagione vedrà la realizzazione di un nuovo invaso per l’approvvigionamento idrico e innevamento, un nuovo tapis roulant in arrivo con la copertura, battipista e un macchinario per l’innevamento programmato che produrrà neve anche con temperature sopra lo zero.