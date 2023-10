"Pista ciclabile a Montecassiano senza abbattere i 12 ulivi"

"Almeno 12 ulivi dovrebbero essere abbattuti per la nuova pista ciclabile tra Montecassiano e Sambucheto". Lo segnala il comitato "Voce libera Montecassiano", che ha raccolto la protesta di un cittadino. "I proprietari dei fondi si sono visti attraversare i terreni dai progetti, con poca attenzione alle attività che su di essi si svolgono. In particolare, il proprietario di un uliveto ha scoperto che il tracciato prevede l’abbattimento di almeno 12 piante e la preclusione di accedere allo proprietà. Le scelte progettuali non hanno tenuto conto del decreto legislativo 475 del 1945 e della legge regionale 7 del 1985, che impongono l’autorizzazione regionale nel caso di abbattimento di oltre cinque ulivi, da acquisire prima dell’approvazione del progetto. Non vi è nessuna volontà di impedire l’opera; tuttavia non si può perdere di vista l’esigenza economica e legale di salvaguardare le piante".