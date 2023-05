Pista ciclabile al parco del Castellaro, lavori per 62mila euro

Manutenzione della pista ciclabile del parco del Castellaro, costerà 62.000 euro sistemare il tratto dall’incrocio con via Fontanaccia e proseguendo in direzione mare. Un segmento che presenta parti con il fondo disconnesso, fenomeno dovuto alle radici affioranti dei pioppi adiacenti la pista e al movimento naturale del terreno, che ha provocato un evidente deterioramento. Una situazione che potrebbe compromettere la pubblica incolumità dei ciclisti e dei pedoni, data anche la presenza di buche e avvallamenti. La somma che verrà impiegata appartiene al contributo del ministero dell’Interno concesso al Comune , da utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. La giunta ha deliberato il progetto definitivo: per l’esecuzione dei lavori stimato un tempo di trenta giorni dall’apertura del cantiere.