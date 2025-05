Pista ciclabile: la bonifica è ancora lontana

Sull’inquinamento della pista ciclabile del Chienti, è stata approvata l’analisi di rischio finale, rimodulata dopo la bocciatura della prima stesura. L’area resta chiusa al pubblico e dovrà essere costantemente monitorata. Sono le conclusioni della Conferenza dei servizi composta dagli enti comunali e sovra comunali coinvolti (Regione, Ast Macerata, Arpam, Provincia di Macerata, Comune di Civitanova) dopo gli approfondimenti richiesti a tutela della salute pubblica. Non si parla di tempistica né di tecniche di bonifica, questioni che dovranno pure essere affrontata. Il documento approvato con i pareri favorevoli di tutti prende atto delle prescrizioni emerse durante il percorso, che hanno l’obiettivo di interrompere il rischio di esposizione verso le persone e verso la falda idrica rappresentato dalla contaminazione del terreno.

L’Arpam ha chiesto che "il campionamento annuale debba interessare le quattro stagionalità" e che vengano monitorate anche sostanze come "il cromo VI, il selenio, il crisene e il pirene". Accolte le prescrizioni, affinché "vengano sottoposte a idonea manutenzione le aree contaminate" per ottenere "soluzioni stabili, durevoli ed efficaci nel tempo" e per far sì che anche "la pavimentazione della pista ciclabile sia mantenuta in buone condizioni, attraverso opportuni interventi di manutenzione".

Quanto alla gran parte del comparto inquinato e oggi recintato, acquisita la richiesta dell’Ast che la misura di divieto di accesso debba essere mantenuta. L’azienda sanitaria si è raccomandata che anche il monitoraggio indoor per il mercurio elementare volatile, limitatamente al locali del Tiro a Volo, con cadenza semestrale vada confermato fino alla realizzazione della bonifica, e che vengano mantenuti "tutti gli interventi necessari a garantire la non accessibilità da parte della popolazione".

Si conclude un procedimento iniziato con l’incarico che il Comune, nel giugno del 2022, affidò al geologo Luciano Taddei per sondare lo stato di salute di quell’area, inserita nel sito contaminato del Basso bacino del Chienti. Dalla relazione (gennaio 2023) emerse la presenza sopra ai limiti di legge di componenti inquinanti, anche cancerogeni, pericolosi pure al contatto dermico con il terreno. Passarono sei mesi senza che di questo fosse informata la popolazione, fino al giugno 2023, quando il Comune emise un’ordinanza di divieto di accesso a una vasta porzione del parco del Chienti e a un pezzo di spiaggia adiacente il Tiro a Volo, ordinanza ancora oggi in vigore.

Lorena Cellini