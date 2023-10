Pista ciclabile sul Chienti a Civitanova: chiuso l'ingresso

Chiusa al pubblico la pista ciclabile del Chienti. L’ingresso della zona stadio è stato transennato a causa dei lavori per la recinzione che dovrà isolare la zone interessate dall’inquinamento. Alcuni cartelli indicano la presenza del cantiere e così, pedoni e ciclisti ignari di tutto sono costretti a tornare indietro. Stando alla segnaletica, la fine dei lavori avverrà entro un mese, pertanto fino ad allora l’area resterà interdetta agli amanti della natura e dello sport. E qualcuno di loro ha già storto il naso. Finora da quelle parti vigeva l’ordinanza che vieta di stendersi sul terreno, dopo la relazione del geologo Luciano Taddei che attestava la presenza di mercurio e sostanze cancerogene. Tuttavia, fino a qual che giorno fa frequenti erano i bivacchi di chi si appartava tra i canneti, in barba all’ordinanza. Ma non è tutto. Proprio nella zona che interessa la prima parte del percorso ciclabile, è presente un boschetto realizzato nell’ambito del ‘Progetto di riqualificazione vegetale e di potenziamento delle biodiversità’, che ha previsto la piantumazione di svariate decine di piante. Un piano costato 50mila euro, metà a carico del Comune e l’altra metà dalla Regione, e autorizzato con una delibera comunale del dicembre 2021. A sollevare alcuni dubbi era stato l’ecologo ed esponente della civica ‘Ascoltiamo la città’, Marco Cervellini, che su queste colonne aveva spiegato come senza un’eventuale manutenzione le canne e le altre specie avrebbero sovrastato i ciliegi, rendendo vano l’investimento fatto. "Ciò che dicevo a gennaio si è purtroppo avverato – sbotta ora Cervellini - : nessuno ha fatto manutenzione e specie come l’Arundo Donax e l’Artemisia vulgaris hanno preso il sopravvento su tutto il resto, così i ciliegi sono soffocati. Palazzo Sforza e Regione hanno buttato all’aria 50mila euro. Un errore - conclude - issare bandierine, senza avere reale contezza di ciò che si fa".

Francesco Rossetti