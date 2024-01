Pista ciclabile tra scuole e sport, ecco 65mila euro

Un nuovo tratto ciclabile e pedonale nell’area ex Micheletti. Ecco un percorso lungo centocinquanta metri circa, che collegherà via Nelson Mandela a via Martiri delle Foibe e che sorgerà tra la scuola Annibal Caro e la caserma dei carabinieri. La pista per le biciclette avrà una carreggiata a doppia percorrenza con annesso un cordolo di separazione e altri di delimitazione, una fondazione massiccia, marciapiedi, fognatura per le acque piovane, pubblica illuminazione ed asfaltatura finale, per un intervento che avrà un costo di 65mila euro. Considerando che ora sono in tanti, specie gli studenti del vicino Liceo Da Vinci, a camminare tra la folta vegetazione e le pietre dell’attuale tracciato, la nuova "via" risulterebbe senza dubbio più agevole. La zona, negli ultimi anni, ha conosciuto un forte sviluppo urbanistico, con la costruzione di diversi edifici pubblici e privati e in futuro sarà interessata dalla realizzazione del nuovo asilo nido.

Tuttavia, il tratto ciclabile non avrà specifici collegamenti, non essendovi altre piste nelle adiacenze. "Realizzeremo – le parole dell’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti – un percorso che permetterà di collegare le scuole, il supermercato, la pista di pattinaggio, lo skate park e il futuro asilo nido permettendo lo sviluppo di un percorso sicuro e dedicato alla mobilità dolce". Un tema sentito quello delle due ruote a pedali e nel frattempo si attende la realizzazione del ponte di collegamento tra la nostra città e Porto Sant’Elpidio.

"L’amministrazione comunale – continua l’assessore Belletti – al fine di favorire un utilizzo quotidiano della bicicletta, ha previsto nel programma triennale dei lavori pubblici fondi volti ad espandere la rete delle piste ciclabili e a renderla più sicura e funzionale al collegamento con i principali luoghi di attrazione della città".

f. r.