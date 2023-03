"Pista ciclabile? Una presa in giro, soldi buttati"

"A parte il percorso dal palazzetto a Collevario che risulta piacevole, per il resto si tratta di 172mila euro, più 13mila euro di progettazione, buttati. Hanno scritto "Ciclabile di Macerata" su qualche cartello, prendendo in giro tutti". Sonora bocciatura per la nuova pista ciclabile da parte del consigliere comunale Alberto Cicarè (Strada Comune - Potere al popolo) che, nei giorni scorsi, ha inforcato la bici per percorrere il percorso a cui ha lavorato l’amministrazione e che attraversa la città.

Cicarè sottolinea però come spesso la pista passi sulla strada o sui marciapiedi, senza alcuna sicurezza per i ciclisti. "Percorrere la prima ciclabile della città è stata la conferma di quanto sia facile buttare via i soldi in progetti in cui nessuno crede veramente – incalza il consigliere comunale d’opposizione –. Sono partito da via Cadorna, sotto i giardini Diaz, dove ho trovato il primo cartello: "Attenzione, strada frequentata da ciclisti, circolare con prudenza, mantenere la distanza consigliata". Con una bella figurina che rappresenta un’auto e una bici, divise da una freccia. Peccato che la distanza consigliata non ci sia".

"Scendo la strada – prosegue Cicarè – e mi trovo davanti a due varianti, una per il quartiere di Collevario e una per il palazzetto di Fontescodella. Prendo la direzione per Collevario e inizia un tratto di percorso riservato a bici e pedoni, che purtroppo dopo circa 500 metri finisce. A quel punto si riprende una bella stradina di campagna che mi porta nel quartiere Collevario? No, in realtà sotto il passaggio a livello, nel mezzo del traffico".

"Per cui tutti quei cartelli di fare attenzione ai ciclisti, se hanno un senso in strade extraurbane, in una città non servono assolutamente a niente. Lo immaginiamo un automobilista che rallenta quando ci passa davanti? Quindi – conclude Cicarè –, una serie di cartelli assolutamente inutili".

re. ma.