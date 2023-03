Pista ciclabile vicino al Castello della Rancia: verifica archeologica

Il Comune di Tolentino ha affidato alla società cooperativa ArcheoLab di Macerata l’incarico per la verifica preventiva di interesse archeologico, in vista della realizzazione della pista ciclabile tra l’oasi Le Grazie e il Castello della Rancia. L’intervento rientra nell’ambito del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rete di mobilità sostenibile finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu. È stata scelta la società cooperativa ArcheoLab, essendo in possesso dei requisiti necessari e per aver maturato esperienze analoghe nel settore. Per questa verifica il Comune ha impegnato una spesa di 5.978 euro.