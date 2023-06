Pista da sci addio, in zona Fontescodella si farà "skike" e "pickleball"

Sparita la pista da sci per fare posto a un sentiero da "skike", cambia anche uno dei due campi da padel, che diventa un campo per la pratica del "pickleball", sport molto in voga negli ultimi anni negli Stati Uniti. Dopo varie discussioni sui giornali e in consiglio comunale, prende forma il nuovo progetto da oltre due milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti sportivi nell’area di Fontescodella. La giunta, infatti, ha approvato il progetto esecutivo che prevede 179 giorni di lavori, a partire da settembre prossimo, data presunta dell’inizio del cantiere. Nel dettaglio l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio, accanto al palazzetto, che sarà adibito a spogliatoi e centro fitness, su una superficie di 900 metri quadri, divisa in due corpi di fabbrica collegati da un’area di ingresso comune. Nello spazio in cui saranno realizzati gli spogliatoi, è prevista anche una zona barristoro. Il centro fitness sarà composto da due ampie sale, oltre a una sala pesistica e a una zona cardio. Accanto prenderà forma anche un campo da padel, lungo 20 metri e largo 10 circondato dalla classica struttura metallica a vetri.

Novità, invece, sarà il secondo campo per la pratica del pickleball, uno sport molto simile al tennis e al ping pong, perché si gioca con pallina perforata e racchetta, ma su un campo di dimensioni ridotte, largo 6,10 metri e lungo 13,41. Cancellata, infine, la tanto discussa pista da sci, per fare spazio a un sentiero dedicato alle attività di skike, una "combinazione di skate e bici – come si legge nella relazione tecnica che accompagna la delibera della giunta –, perché si pratica con un dispositivo costituito da due ruote attaccate a un telaio che va fissato alla scarpa e non richiede alcun tipo di scarponi speciali. Lo skike è stato ideato nel 1997 e chi lo pratica sostiene che offre un ottimo esercizio a tutto tondo, simile a quello dello sci di fondo, ma con i vantaggi di poter frenare facilmente e utilizzare un tipo di terreno più vario". Oltre all’asfalto, infatti, gli skikes possono essere utilizzati anche su terreni accidentati, come le strade sterrate.